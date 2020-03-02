شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة على جروبات السوشيال ميديا تدعو مسلمى العالم لصلاة جماعية لزوال كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت عبر صفحات السوشيال ميديا وجروبات "واتس آب"، خلال الساعات الماضية، دعوات ورسائل عامة تدعو جموع المسلمين حول العالم للمشاركة فى صلاة موحدة يوم الثلاثاء القادم للدعاء والتضرع لله عز وجل، من أجل زوال بلاء فيروس كورونا الجديد "كوفيد 19"، الذى تفشى فى عدد كبير من دول العالم وصل عددها إلى 58 دولة، التى أصيب بها 87137 حالة منذ بداية انتشار المرض وحتى الآن، بينهم 1739 حالة جديدة، اليوم الاثنين، إضافة إلى وفاة 2873 حالة بالصين، و104 آخرين خارجها.

وتقول الرسائل المتداولة عبر جروبات "واتس آب" ومنصات التواصل الاجتماعى الأخرى، "يوم الثلاثاء 3/3 المسلمين فى كل الأنحاء هيصلوا صلاة جماعية ركعتين لله عز وجل ندعوه سبحانه يرفع وباء "كورونا" عن الأرض ونتضرع له يرحمنا برحمته.. الصلاة هتكون بإذن الله فى توقيت موحد على مستوى العالم الساعة 20 بتوقيت جرينتش".



رسالة على "واتس آب" تدعو لصلاة جماعية يوم الثلاثاء للتضرع إلى الله

وأضافت الرسالة، "يعنى 10 مساء القاهرة والقدس وسوريا.. 11 مساء مكة والكويت والعراق.. 12 ليلًا فى الإمارات.. 1 ليلًا فى باكستان.. وهكذا... كل مسلم يشوف التوقيت هيوافق الساعة كام فى بلده ويصلى ويدعى"، وتابعت "ومن هنا ليوم الثلاثاء عايزين نجمع أكبر قدر من المشاركين.. ملايين المسلمين يجتمعوا على قلب رجل واحد فى صلاة بنية الدعاء لرفع وباء كورونا".

وتابعت الرسالة الناس، "شيروها على صفحاتكو وجروبات الفيس وجروبات الواتس ابعتوها رسايل ماسنجر.. عايزين نستجمع قوة المسلمين وإيمانهم فى صلاة لله، لعل وعسى نكون سبب فى زوال هذا البلاء الذى ينذر بكارثة حقيقية ستصل لكل الدول بلا استثناء.. المسلمون قوتنا فى صلاتنا.. هشتاج عالمى.. شير وشارك على أوسع نطاق".

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ويشار إلى أن منظمة الصحة العالمية، كانت قد كشفت فى تقرير لها اليوم، أن خمس دول جديدة انضمت إلى قائمة الدول التى وصل اليها فيروس كورونا، وهم (أذربيجان وإكوادور وأيرلندا وموناكو، وقطر)، فى الحالات المبلغ عنها خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وتقدم منظمة الصحة العالمية آخر الأرقام عن إصابات فيروس كورونا، حتى يوم الاثنين الموافق 2 مارس، هى 87137 ألف حالة على مستوى العالم، و(1739 حالة جديدة)، أما فى الصين فقد تم الإعلان عن 79968 ألف إصابة مؤكدة، و(579 حالة جديدة)، كما تم الإعلان عن 2873 حالة وفاة (35 حالة جديدة)، اما خارج الصين فهناك 7169 إصابة مؤكدة، و(1160 إصابة جديدة) وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أن هناك 58 دولة وصل اليها الفيروس، وأصاب 5 دول جديدة، موضحة أن الوفيات بلغت 104 حالة وفاة خارج الصين، و(18 حالة جديدة).

وتقيم منظمة الصحة العالمية المخاطر، ففى الصين وضع فيروس كورونا عالى جدا، والمستوى الإقليمى مرتفع جدا، والمستوى العالمى مرتفع جدا، وأشارت منظمة الصحة العالمية إلى أنه فى 30 يناير 2020، أعلن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، بناءً على مشورة لجنة الطوارئ المنعقدة بموجب اللوائح الصحية الدولية (2005)، أن اندلاع فيروس كورونا الحالى يمثل حالة طوارئ صحية عمومية ذات اهتمام دولي، طلبت اللجنة من المدير العام تقديم المزيد من المشورة بشأن هذه المسائل، لتقديم توصيات جديدة لكل حالة على حدة، فى ضوء هذا الوضع الذى يتطور بسرعة.

وأضافت المنظمة، أن فحص درجة الحرارة بمفرده، عند الخروج أو الدخول، ليس وسيلة فعالة لوقف الانتشار الدولي، لأن الأفراد المصابين قد يكونون فى فترة الحضانة، أو قد لا يعبروا عن أعراض واضحة فى وقت مبكر أثناء المرض، أو قد يزيلون الحمى من خلال استخدام خافضات الحرارة، بالإضافة إلى ذلك، تتطلب مثل هذه التدابير استثمارات كبيرة لما قد يحمل فوائد قليلة، من الأكثر فعالية توفير رسائل توصية الوقاية للمسافرين وجمع البيانات الصحية عند الوصول، مع تفاصيل الاتصال للمسافرين، للسماح بإجراء تقييم مناسب للمخاطر وتتبع محتمل للمسافرين القادمين.