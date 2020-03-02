شكرا لقرائتكم خبر عن وزير القوى العاملة للمواطن: أمام منزلك وحدة تدريب مهنى تعيش منها حياة كريمة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه وزير القوى العاملة محمد سعفان رسالة للمواطن المصرى قال فيها : "المواطن هو هدف الدولة المصرية مجتمعة والقيادة السياسية، مشيرا إلى أن أمام منزلك تجد وحدة تدربك على مهنة تعيش منها "حياة كريمة" وتشبع بها احتياجاتك، لافتا إلى هذا هو أمر نبنى به جميعًا مجتمع جديد وأسرة جديدة و"حياة كريمة" .

جاء ذلك ردا على اسئلة الصحفيين على هامش إطلاق الوزير، اليوم الاثنين، فى احتفالية كبيرة بإستاد القاهرة الدولى، المرحلة الثالثة من إعادة تجديد وتشغيل 5 وحدات تدريبية متنقلة جديدة بقرى ونجوع محافظات القليوبية، والبحيرة، ومرسى مطروح، وقنا، وأسوان، بحضور اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة.

وأكد "سعفان" على المجهود المبذول من العاملين على المشروع داخل الوزارة والإدارات المختصة، مشيرا إلى أن كل الفضل يرجع لأولئك الذين عملوا جاهدين على انجاح تلك المبادرة من موظفين وعمال، والذين نتمنى منهم استدامة تلك الأعمال مستقبلا .

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وقال وزير القوى العاملة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى أطلق مبادرة "حياة كريمة" استهدفت قرى مصر الأكثر احتياجا والتى استهدفت فى مرحلتها الأولى 143 قرية، والتى ستطلق فى خمس قرى منها المستهدفة، موضحًا أن كل وحدة تتضمن 3 ورش تدريبية للتفصيل والخياطة، والسباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية، لافتا أن الدورة مدتها 150 ساعة للتفصيل تقسم على أيام الشهر كاملة تدريب صباحى للسيدات، أما بالنسبة لدورات السباكة الصحية، والتركيبات الكهربائية مدتها 65 ساعة لكلًا منها فترة مسائية .

كما أشار "سعفان" أن الدورات تقام فى كل قرية لمدة 3 شهور وتنتقل بعدها لقرية أخرى، وبحصر المقبلين على التدريب فى المحافظات المختلفة الوحدة الواحدة تخرج فى الشهر حوالى 60 متدربا، وتم الاتفاق مع وزيرى التنمية المحلية والتجارة والصناعة اليوم، على الاهتمام بالمتدربين المتخرجين من التدريب لتوفير فرص عمل أو مشروع صغير مناسب لهم .

أوضح وزير القوى العاملة، أن الوزارة تمتلك اليوم 13 وحدة تدريب متنقلة فى كل المحافظات، وسوف يتم إرسال كامل البيانات عن تلك الوحدات من خلال المختصين على ذلك فى الوزارة إلى وزارتى التنمية المحلية والصناعة لتوفير فرص عمل مناسبة لهم أو عمل مشروع صغير والتى سوف تساعد المتدربين.

وأشاد "سعفان" الجهد الناتج عن عمل شاق من التجهيز والاعداد لهذا العمل ومشاركة مشكورة من صندوق تمويل التدريب والتأهيل بوزارة القوى العاملة حتى يصل التدريب للمواطن حيثما كان حتى يأخذ نقلة مهمة فى حياته ويحصل على فرصة عمل حقيقية أو عمل مشروع صغير أو متوسط فى وجود جهاز تنمية المشروعات التابع لوزارة الصناعة وجهاز مشروعك التابع لوزارة التنمية المحلية .