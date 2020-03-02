شكرا لقرائتكم خبر عن اطلاق أسبوع رياضى بمشاركة طلاب جامعة الإسكندرية للتوعية بأضرار المخدرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلق صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، برئاسة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة الصندوق، أسبوع رياضى بالتعاون مع جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للنقل البحرى تحت شعار " إسكندرية بلا إدمان " لتوعية الطلاب بأضرار تعاطى المخدرات ،بجانب أيضا تنظيم ورش عمل وبرامج توعوية داخل جامعة الإسكندرية على مدار أسبوع للتوعية بأضرار المواد المخدرة خاصة "الفودو والاستروكس"، في إطار حملة "أنت أقوى من المخدرات "، ولتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان وطرق الوقاية والعلاج من خلال الخط الساخن "16023" .

وصرح عمرو عثمان، مساعد وزيرة التضامن - مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، انه يتم تنظيم العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والفنية لتوعية الطلاب بأضرار المخدرات في العديد من الجامعات ومنها جامعة الاسكندرية ،كما أن "بيت التطوع" بجامعة القاهرة وهو أول مقر دائم لصندوق مكافحة الادمان بالجامعات المصرية يواصل استقبال طلاب كليات الجامعة لتوعيتهم بأضرار الادمان ،وايضاً فى كيفية التواصل معهم من أجل الحصول على الخدمات العلاجية مجانا وفى سرية تامة، ، وتصحيح المعتقدات الخاطئة المرتبطة بثقافة تعاطى المخدرات، والرد على الاستفسارات حول طبيعة مرض الإدمان .

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وأعلن " عثمان "عن مشاركة 36 فريق كرة قدم بنين وبنات من مختلف كليات جامعة الإسكندرية ،بالإضافة الى 6 فرق من الاكاديمية العربية للنقل البحرى خلال الأسبوع الرياضى ، ،كما يتم تنظيم العديد من الأنشطة المختلفة التي تتماشى مع المراحل العمرية للطلاب منها مبادرة "خدعوك فقالو " لتصحيح المفاهيم المغلوطة عن المخدرات ،من كونها تساعد على التركيز وغيرها ومن المفاهيم والمعتقدات الخاطئة وكذلك مبادرة " حياتك تهمنا .. احذر الفودو والاستروكس " لإبراز أضرار المواد المخدرة وخطورتها على صحة الطلاب.