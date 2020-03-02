شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يسلم ماكينات خياطة لسيدات ميت عقبة وأرض اللواء.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة بتسليم ماكينات خياطة وشنطة أدوات لصناعة الملابس والإكسسوار والحلى ومستلزمات تدوير الخامات المنزلية لـ 93 سيدة من أهالى ميت عقبة وأرض اللواء، بعد الانتهاء من تدريبهم على استخدام تلك الماكينات وصناعة المنسوجات لفتح افاق عمل لهم، فى إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومى 101.

وأكد محافظ الجيزة، على أن أعمال التدريب جاءت من خلال تعاون المحافظة مع جهاز تنمية المشروعات والوكالة الفرنسية فى تنفيذ برنامج الارتقاء الحضرى بالمناطق الغير مخططة والتى استهدفت فى هذه المرحلة تدريب سيدات منطقتى ميت عقبة وأرض اللواء على أعمال الخياطة وصناعة الإكسسوار وتدوير المخلفات المنزلية.

وأضاف المحافظ أن الدولة وقيادتها السياسة تتجه خلال المرحلة القادمة نحو دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر والتى تعد بمثابة قاطرة التنمية لدفع عجلة الاقتصاد الى الامام، مشيرا خلال اللقاء إلى المكانة الهامة للحرف والصناعات اليدوية ودورها فى تاريخ الاقتصاد المصرى، موضحا أن الحرف كانت تشكل القوة الانتاجية الثانية بعد الزراعة لافتا الى المحافظة خلال الفترة القادمة ستواصل تقديم الدعم لهذه المشروعات وكذلك مواصلة تنظيم المعارض لتسويق وعرض المنتجات الحرفية واليدوية.

وشدد راشد على ضرورة تغيير النظرة بشكل الوظيفة بمنظورها التقليدى والتوسع نحو الاتجاه الى العمل الحر والحرف والصناعات اليدوية لخلق المزيد من فرص العمل والحد من ارتفاع معدلات البطالة وتحقيق التنمية المستدامة لاقتصادنا.

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واشاد المحافظ بالدور الذى يؤديه جهاز تنمية المشروعات فى دعم وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لخلق وتوفير فرص عمل لجميع فئات المواطنين بالمحافظة مؤكداً ان العام الماضي شهد العديد من التجارب الناجحة لشباب محافظة الجيزة الذين استطاعوا ان فتح افاق عمل لهم من خلال فتح مشروعات بالتعاون مع جهاز المشروعات وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.

وخلال الفاعلية كرم محافظ الجيزة 200 سيده من الذين تمكنوا من اجتياز التدريبات مؤكدا على تقديم كافه سبل الدعم لهم والوقوف بجانبهم لإزاله أي معوقات وتوفير دراسات الجدوى لمشروعاتهم .

ومن جانبه اشار حاتم مكرم، رئيس جهاز المشروعات الصغيرة بمحافظة الجيزة ان المحافظة تسعى خلال العام الحالى لزيادة اعداد المشروعات الشبابية المقرر اقامتها لفتح افاق عمل للشباب بنسبه 15 % .

شارك فى الاحتفالية هند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة والمهندس محمود فوزى السكرتير المساعد وحاتم مكرم رئيس جهاز المشروعات .