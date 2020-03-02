شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم العمل كوافيرة؟ .. دار الافتاء تجيب بالفيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجرت دار الإفتاء المصرية بثا مباشرا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك للإجابة على أسئلة المتابعين، والتى جاء من بينها سؤال حول العمل فى مهنة الكوافير الحريمى نصه:"أريد معرفة حكم العمل كوافيرة حيث أننى أفعل للسيدات تهذيب للحاجبين وما حكم التنمص؟".

وأجاب عن السؤال خلال البث المباشر الشيخ محمود شلبى أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: "العمل فى الكوافير جائز شرعاً، والأصل فى مسألة ذهاب المرأة للكوافير كما قلنا فإن الزوجة يجب أن تتزين لزوجها ولا شيء فى ذلك، أما غير المتزوجة فإنه يجوز لها إزالة الشعر الزائد".

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وتابع شلبى:"المسئولية فى عمل الكوافيرة تقع على المرأة التى تذهب للكوافير وتفعل ذلك، لذلك نقول لغير المتزوجة اقتصرى على الشعر الزائد فقط".

وكانت دار الإفتاء المصرية نشرت عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فتوى أجابت فيها عن سؤال نصه : "هل يجوز للمرأة أن تتنمص وتأخذ من حاجبيها لتبدو أجمل في مظهرها ؟"، قائلة:"عن بكرة بنت عقبة أنها سألت السيدة عائشة عن الحنّاء، فقالت: «شجرة طيبة وماء طهور، وسألتها عن الحفاف (التنمص)، فقالت لها: إن كان لك زوج فاستطعت أن تنتزعي مقلتيك فتصنعيها أحسن مما هما فافعلي» [أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى، وذكره ابن الجوزي في أحكام النساء ص 94] والتنمص هو الأخذ من شعر الحاجبين تجميلا لهما، ويجوز للمرأة المتزوجة أن تتنمص في حاجبيها، إذا كان بإذن الزوج، أو دلت قرينة على ذلك؛ لأنه من الزينة، والزينة مطلوبة للتحصين، والمرأة مأمورة بها شرعا لزوجها. أما المنهية عن استعمال الزينة كالمعتدة، وغير المتزوجة بصفة عامة لا يجوز لها أن تتنمص في حاجبيها إلا إذا احتاجت إليه لعلاج أو عيب، بشرط أن لا يكون فيه تدليس على الآخرين. أما تنمص غير المتزوجة لغير ضرورة ولا حاجة مجيزة لذلك تدخلها تحت اللعن الوارد في حديث ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لعن الله النامصات ، والمتنمصات" [أخرجه مسلم في صحيحه]. لكن المتزوجة إذا رققت حاجبيها وزينتها لزوجها فلا تدخل في اللعن، بل إن ذلك مستحب لها ومأجورة عليه، لأنها مأمورة شرعا بالتزين لزوجها لإحصانه وإعفافه.