صور.. الهلال الأحمر المصرى: 5.5 طن أدوية مساعدات لدولة جنوب السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الهلال الأحمر المصرى، تقديم معونة أدوية كمساعدات لدولة جنوب السودان بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ووزارة الخارجية المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتنظيمية المشاركة في الحدث.
وأكد الهلال الأحمر، أنه تم توفير مساعدات طبية لدولة جنوب السودان ممثلة فى أدوية تم تحميلها من خلال سيارات نقل مجهزة بإجمالى 7 سيارات نقل بحمولة 5 طن ونصف أدوية .
يأتي ذلك في إطار جهود الهلال الأحمر المصري بالتنسيق مع الجهات المعنية في تقديم المساعدات للدول الشقيقة ما بين أدوية ومستلزمات طبية ومساعدات غذائية وغيرها، وذلك وفقا لاحتياجات كل دولة.
والهلال الأحمر المصري هو منظمة تنموية وإغاثية ذات صفة عامة لها شخصية اعتبارية معترف بها دولياً من قبل اللجنة الدولية للصليب الأحمر بجنيف وأصبحت عضواً في الاتحاد الدولي للهلال والصليب الأحمر، ويرتكز عمل الهلال الأحمر المصري على الجهود التطوعية والاجتماعية والتنموية.
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