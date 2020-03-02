شكرا لقرائتكم خبر عن أول تقرير عن محطة الزهراء للخيول.. 11 ملاحظة تستوجب التدخل العاجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير رسمى أصدرته وزارة الزراعة عن حالة محطة الزهراء للخيول، التى تشمل 11 ملاحظة حول نظام التربية والتحصين والتغذية وقواعد الأمان الحيوى داخل المحطة، موضحا أنه رغم تحسن نسبة الأداء والتشغيل فى المحطة وانها تعد دليلا على حالة الاستقرار فى المحطة وحدوث استقرار المحطة فى مدخلات التغذيةـ إلا أن المحطة تواجه أزمة فى التخلص الآمن من مخلفات تربية الخيول.

واوضح التقرير أنه تلاحظ تواجد السبلة الناتجة عن مخلفات تربية الخيول بالمحطة وهو ما يعتبر مصدرا من مصادر الخطر على الحالة الصحية للقطيع مشددا على ضرورة التخلص منها بطريقة آمنة بالطرق الحديثة والتقليدية سواء مخصبات أوكمبوست مشيرا إلى أن الحالة الصحية العامة للفرسات أو المهر بحالة جيدة ولكنها تحتاج إلى المزيد من الرعاية.

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وشدد التقرير على أهمية رفع كفاءة المستشفى البيطرى داخل محطة الزهراء والعيادات بما يتلاءم مع مكانة وأهمية هذه الخيول ومحطة الزهراء والاستمرار فى رفع كفاءة البنية التحتية والصيانة المستدامة داخل المحطة وخاصة مرافق الكهرباء والمياه والمظهر العام، وشمل التقرير ملاحظات حول ضرورة التعاون المستدام مع الجهات العلمية والبحثية ذات الصلة والهيئة العامة للخدمات البيطرية من خلال الزيارات الميدانية ومناظرة الحيوانات ومتابعة الحالة الصحية للمحطة مع إنشاء بنك للأصول الوراثية داخل المحطة بالتعاون مع معاهد أخرى حتى يتم إنشاؤه بما يضمن الحفاظ على هذه السلالات.

ولفت التقرير إلى أهمية التدريب المستدام للعاملين داخل محطة الزهراء والأطباء البيطريين المشرفين بمختلف فئاتهم داخل المحطة لرفع كفاءتهم وبناء قدراتهم وتنمية مهاراتهم فى مجال الخيول مع ضرورة تطبيق إجراءات صارمة للأمن والامان الحيوى داخل المحطة مما يؤثر إيجابيا على الحالة الصحية للحيوانات وينعكس على المردود الاقتصادى من اعمال التربية للخيول داخل المحطة بصورة افضل مع توسيع دائرة المشاركة فى المهرجانات والمزادات المحلية والدولية مع التنبيه على الأجهزة الفنية والبيطرية بالاهتمام بالحالة الصحية لهذه الخيول قبل وبعد دخولها إلى المحطة لعدم انتشار الأمراض والسيطرة عليها.

وفيما يتعلق بمعدلات النفوق أكد التقرير تراجع معدلات النفوق فى العام 2019عن باقى الأعوام، مشيرا إلى أهمية الوصول به إلى أقل معدل لزيادة القيمة الاقتصادية.