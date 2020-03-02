تأجيل نظر التحفظ على أموال "حسن نافعة" لـ 5 مايو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - صابر المحلاوي:

أجلّت محكمة جنايات جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الإثنين، أمر التحفظ على أموال حسن نافعة، لاتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة لجلسة 5 مايو المقبل.

وكان النائب العام أصدر قرارًا مؤقتًا بالتحفظ على أموال الدكتور حسن، وأحُيل الطلب إلى محكمة الجنايات لتأييده أو رفضه، وفق قانون الإجراءات الجنائية.

وألقى القبض على "نافعة" بموجب اتهامات تتعلق بمشاركة جماعة إرهابية فى تنفيذ أغراضها ونشر أخبار كاذبة، وتم التحقيق معه بعد ذلك فى قضية أخرى تتعلق بأحد البلاغات المقدمة من محام ضده.

ويواجه المتهم فى القضية رقم 488 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، ارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية فى تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابى، والاشتراك فى اتفاق جنائى الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها فى القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.