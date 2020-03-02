قبل تهريبها للخارج.. إحباط بيع 442 قطعة أثرية في الشرقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد زير الداخلية، عاملين بحوزتهما 442 قطعة أثرية قبل بيعهم وتهريبهم خارج البلاد في الشرقية.

وكانت معلومات قد وردت لمفتشي قطاع الأمن العام و بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، مفادها حيازة عامل 39 سنة، مقيم بدائرة مركز كفر صقر بالشرقية، لبعض القطع الأثرية بقصد الإتجار وعرضها للبيع.

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وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائي بأمن الشرقية أسفرت عن ضبطه وبرفقته عامل 27 سنة مقيم بدائرة مركز صان الحجر بالشرقية" حال تواجدهما بدائرة مركز كفر صقر وبحوزتهما 442 قطعة أثرية.

وبمواجهة المتهمان بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازتهما القطع المضبوطة بقصد الإتجار وأنها من نتاج الحفر والتنقيب عن الآثار بمنطقة صان الحجر بدائرة المركز.

جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، في إطار خطة قطاع الأمن العام استهداف وضبط مُتجري وحائزي القطع الأثرية بالحفر بقصد التنقيب عن الآثار نظراً لخطورة تأثير تلك الجرائم.