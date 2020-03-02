​الأزهر للفتوى: استخدام مكبرات الصوت الخارجية في الصلاة غير جائز شرعًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:
أكد مركز الأزهر للفتوى، أن استخدام مكبرات الصوت الخارجية للمساجد أثناء الصلاة، ما قد يسبب ضررًا للغير، لا يجوز شرعًا، لقول رسول الله- صلى الله عليه وسلم: "لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ".
وأضاف المركز في بيان له الاثنين، أن ديننا الحنيف حثَّنا على المحافظة على الهدوء خاصة في العبادة حتى ولو كان مجموعة من المسلمين يعبدون الله في مكان واحد؛ فيجب على كل واحد أن لا يشوش على أخيه وينبغي عليه أن يحاول توفير المناخ الملائم للعبادة والدليل على ذلك حديث أبي سعيد الخدري قال: "اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد فسمعهم يجهرون بالقراءة، فكشف الستور، وقال: "أَلَا إِنَّ كُلَّكُمْ مُنَاجٍ رَبَّهُ فَلَا يُؤْذِيَنَّ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَلَا يَرْفَعَّنَ بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ الْقِرَاءَةَ".
ولفت مركز الأزهر للفتوى، إلى أنه يجوز استخدام مكبرات الصوت عند الأذان، وعند خطبة الجمعة، لإعلام الناس بدخول وقت الصلاة، بل استخدام مكبر الصوت أولَى، لإعلام الكثير من الناس ممن يبتعدون عن مكان المسجد.
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