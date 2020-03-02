​الإفتاء عن شائعات انتشار فيروس "كورونا": إثم يترتب عليه مفاسد اجتماعية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمود مصطفى:

أكدت دار الإفتاء المصرية، أن ترويج الشائعات وإعادة نشر الأخبار دون تثبت، خاصة حول فيروس "كورونا"، إثم شرعي ومرض اجتماعي، يترتب عليه مفاسد فردية واجتماعية ويسهم في إشاعة الفتنة.

وأوضحت دار الإفتاء في منشور لها على صفحتها الرسمية بـ"فيسبوك"، الاثنين، أنه على الإنسان أن يبادر بالامتناع عنه؛ لأن الكلمة أمانة تَحملها الإنسان على عاتقه، قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «.. إِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ مِنْ سَخَطِ اللَّهِ لاَ يُلْقِى لَهَا بَالاً يَهْوِى بِهَا فِى جَهَنَّمَ».

وتداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الماضية، أنباء عن انتشار فيروس كورونا بين المصريين، وهو ما نفته وزارة الصحة ومجلس الوزراء.

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