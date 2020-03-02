نتائجها سلبية.. الحكومة: 130 حالة اشتباه ينطبق عليها تعريف كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الاثنين، تقريرًا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، في إطار متابعته إجراءات التعامل مع الحالة الأجنبية الإيجابية المكتشفة لـ"كورونا" وفحص المخالطين.

وأكد التقرير، أن إجمالي حالات الاشتباه التي ينطبق عليها تعريف حالة "COVID-19" بلغت 132 حالة في مصر.

وأوضح التقرير، أنه تم سحب عينات جاءت نتائجها جميعها سلبية، عدا حالتين فقط نتيجتهما إيجابية، وهو ما أعلنت عنه الوزارة سابقًا، في بيانين مشتركين مع منظمة الصحة العالمية.

كما بلغ عدد العينات المشتبهة للإنفلونزا الموسمية 1313 عينة، منها 270 حالة إنفلونزا، و1038 حالة سلبية.