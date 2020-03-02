وزير الدفاع والإنتاج الحربي يلتقي نظيرته الفرنسية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

استقبل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوت المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، اليوم الاثنين، فلورانس بارلي وزيرة القوات المسلحة الفرنسية والوفد المرافق لها، الذي يزور مصر حاليًا، حيث أجريت لها مراسم استقبال رسمية في مقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين.

وعقد الجانبان لقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأكد القائد العام خلال اللقاء اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر، والتي تأتي امتدادًا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا، لا سيما في المجال العسكري، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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من ناحيتها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، وأشادت بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الأوسط.

أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

حضر اللقاء الفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.