رأس آمون ورمسيس.. الجمارك تضبط 16 طردا يحتوي على قطع أثرية نادرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عاطف:

نجحت سلطات الجمارك المصرية بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية في وقف وضبط عملية تصدير عدد ١٦ طرد يحتوي علي مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها إلى الخارج.

وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلي للآثار أنه تم علي الفور تشكيل لجنة أثرية عليا برئاسة الدكتور خالد ابو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية لمعاينة محتويات الطرود والقطع المشتبه فيها والتي بدورها أكدت أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل فرعونية لأفراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري ترجع إلي فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصر المتأخر، منها رؤوس للمعبود آمون وتمثال للملك رمسيس الثالث والجزء العلوي من تمثال مزدوج للأميرة مريت آمون والملك رمسيس الثاني بهيئة حامل الشعلة.

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كما أظهرت بعض التماثيل السمات الفنية لتماثيل الأفراد في عصر الدولة الوسطي وجزء رأس تمثال ملكي ملون من فترة العمارنة يرجح أنه قطع من جدران احد المقابر في عمليات الحفر خلسة.

إضافة إلى خرز اثري بكميات ضخمة ومجموعة كبيرة من التمائم المصنوعة من الفاينس وأربعة قطع معدنية من النحاس المطعم بالفصة عليها زخارف نباتية وكتابات بالخط العربي ترجع إلي العصور الاسلامية.

وتم التحفظ علي الطرود لحين انتهاء التحقيقات.