مصر | 8 مارس.. استكمال مرافعة الدفاع بـ"كتائب حلوان"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 8 مارس.. استكمال مرافعة الدفاع بـ"كتائب حلوان" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أجلت الدائرة الأولى إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة اليوم الاثنين، بمجمع محاكم طرة، مرافعة الدفاع في محاكمة المُتهمين في "كتائب حلوان"، لجلسة 8 مارس الجاري؛ لاستكمال المرافعات.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا وحسن السايس، وأمانة سر حمدي الشناوي.

وجاء في أمر إحالة النيابة العامة أن المتهمين في غضون الفترة من 14 أغسطس 2013 وحتى 2 فبراير 2015 بدائرة محافظتي القاهرة والجيزة، تولوا قيادة جماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما جاء أنهم اعتدوا على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي.

