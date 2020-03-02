أخبار مصر | وزيرة التضامن تزور مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تزور مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، مركز استضافة وتوجيه المرأة ببني سويف رفقة الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، في ختام زيارتها لمحافظة بني سويف.

وتفقدت الوزيرة المركز وأدارت حوارًا مع المستفيدات وإدارة المركز، كما تواجدت رائدات ريفيات تحدث معهن والتقطت معهن صورة تذكارية.

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وجاء المركز ضمن ٨ مراكز لاستضافة المرأة أنشأتها الوزارة في ٨ محافظات على مستوى الجمهورية وهم القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والدقهلية والفيوم والمنيا وبني سويف.

ويتكون المركز من أربع غرف نوم، ومطبخ، وحمامان، وغرفة معيشة وغرفة طعام، ويمكن للمركز استيعاب ما يصل إلى 14 مستفيدة في وقتٍ واحد.

ووصل عدد المستفيدات من المركز في عام 2019 إلى 57 امرأة و12 طفلًا، ومستند إدارته لمؤسسة التكافل الاجتماعي.