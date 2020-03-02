أخبار مصر | غادة والي تتفقد جناح صندوق مكافحة المخدرات في النمسا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر غادة والي تتفقد جناح صندوق مكافحة المخدرات في النمسا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة غادة والي، مدير عام مكتب الأمم المتحدث لمكافحة المخدرات والجريمة، جناح صندوق مكافحة وعلاج الإدمان باجتماعات الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات، بالعاصمة النمساوية فيينا.

وعلق الدكتور عمرو عثمان، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، ومساعد وزيرة التضامن الاجتماعي، على زيارة غادة والي قائلًا: "إنها تجربة رسمت دكتورة غادة خيوطها معنا على مدار 6 أعوام والآن تتفقدها كأهم مسئول دولي معني بقضية المخدرات في العالم".

واختار السكرتير العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي السابقة، لتولي منصب وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، ومدير مقر المنظمة الدولية في فيينا.

