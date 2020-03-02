أخبار مصر | وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة سبل التعاون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وكيل الأزهر يستقبل وزير الأوقاف لمناقشة سبل التعاون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر، اليوم الاثنين، الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، بمقر مشيخة الأزهر؛ لمناقشة سبل التعاون المشترك بين الأزهر ووزارة الأوقاف.

وفي بداية اللقاء نقل فضيلة وكيل الأزهر تحيات فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، لوزير الأوقاف، موضحًا أن الأزهر يقدم كل سبل التعاون مع مؤسسات الدولة من أجل تحقيق تطلعات المصريين لغد مشرق.

وقال: إن فضيلة الإمام الأكبر يولي اهتمامًا كبيرًا لنشر صورة الإسلام الصحيحة في كل دول العالم، مبينًا أن فضيلته غادر اليوم إلى دولة أوزباكستان للمشاركة في مؤتمر دولي حرصًا على تعريف الأمة بجهود وتراث أئمتها الذين قدموا خدمات جليلة للإسلام.

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وأشار إلى أهمية تدريب الأئمة والوعاظ داخليًا وخارجيًا لإعداد مفتيين ووعاظ قادرين على مواجهة الأفكار المتطرفة والفتاوى المتشددة والشاذة.

من ناحيته، أشاد وزير الأوقاف بدور الأزهر الشريف، الدعوى والتوعوي والاجتماعي، مبينًا أن العالم يعول على الأزهر كثيرًا لوسطتيه ونشره التسامح، وبالدور الذي يقوم به فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب، شيخ الأزهر، داخليًا وخارجيًا.

واختتم بأن جولات شيخ الأزهر، قامت بتغيير الصورة النمطية عن الإسلام بشكل كبير.