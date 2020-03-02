أخبار مصر | وزارة الإعلام: تأخرنا كثيرًا بسبب الظروف التي مرت بها مصر.. والإصلاح أولويتنا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزارة الإعلام: تأخرنا كثيرًا بسبب الظروف التي مرت بها مصر.. والإصلاح أولويتنا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

التقى أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام اليوم بأعضاء الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر رئيس الهيئة، وبحث الاجتماع عدد من الموضوعات الهامة البارزة على الساحة الصحفية في الفترة الحالية.

أكد "هيكل" في بداية اللقاء على الحفاظ على استقلالية الهيئة الوطنية للصحافة وعدم المساس بها، وأن القضية الهامة في الفترة الحالية هي قضية التطوير والإصلاح واللحاق بركب التكنولوجيا الذي تأخرنا فيه كثيرًا بسبب الظروف التي واجهت مصر خلال العقد الأخيرة.

وقال "هيكل" في بيان له، إم الاجتماع يمثل بداية لسلسة من الاجتماعات القادمة، لبحث مستقبل الصحافة القومية وحل المشاكل التي تواجهها، وأهمية وضع أسس التطوير لها، وتم الاتفاق خلال الاجتماع على عقد عدد من الاجتماعات خلال الفترة القادمة مع وزيرتي التخطيط والتأمينات الاجتماعية لمناقشة المشاكل التي تواجه المؤسسات الصحفية، ووضع أفضل الحلول لها، وكذلك بحث سبل حل مشاكل الديون المُعلقة على كاهل المؤسسات القومية.

واتفق الطرفان على عقد اجتماع آخر لمناقشة المحتوى الإعلامي والصحفي، لما له من تأثير كبير في تشكيل وعي المواطن، مشيراً إلى ضرورة مخاطبة الفئة العمرية من الأعمار الشابة، والتي تمثل 65% من المواطنين بالطريقة الخاصة التي تتناسب معهم.

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وتناول الاجتماع أهمية العملية الانتخابية الحالية في المؤسسات الصحفية، وأن مجالس الإدارات ستكون مسؤولة فعليًا عن إدارة المؤسسات، وأنها ستحاسب أمام جمعيات عمومية حقيقية وأن ذلك سيحدث فرقاً في نمط إدارة المؤسسات.

وشدد رئيس الهيئة الوطنية للصحافة على أهمية الاجتماع في وضع أفضل السُبل التي تساهم في عملية الإصلاح والتطوير، مشيرًا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع العديد من الشرائح بالمؤسسات الصحفية لطرح فكرة التطوير.

وقال: "استمعنا لأراء كبار الكتاب ووجدنا أن هناك رأيًا عامًا كبيرًا داخل هذه المؤسسات مهيأ بدرجة كبيرة في المضي قدمًا في عملية الإصلاح والتطوير".

وفي نهاية الاجتماع دار حوار مفتوح بين الوزير وأعضاء الهيئة لاستطلاع أرائهم وتوقعاتهم حول المشهد الصحفي في الفترة القادمة في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة للمؤسسات الصحفية القومية.