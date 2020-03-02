أخبار مصر | مساعد رئيس الوفد: تنمية الوعي العام تحدٍ حقيقي للحكومة

قال المهندس حازم الجندي، مساعد رئيس حزب الوفد: إن تنمية الوعي العام للمواطن المصري هو التحدي الأهم الذي تواجهه الحكومة.

وأشار إلى أنه يجب أن تتوحد جهود كل الأحزاب السياسية والمؤسسات المصرية ومنظمات المجتمع المدني للتصدي للفتن التي تتعمد تشويه سمعة مصر إقليميا وعالميا وإشاعة جو من الإحباط وعدم الثقة بين المصريين وهو ما يتضح للجميع.

وأضاف أن تلك الحملات كانت متوقعة بعد النجاحات المذهلة التي تحققها مصر على كل الأصعدة والمحاور، ويشيد بها العالم أجمع، وعلى الرغم من الاهتمام بالملفات الحزبية الداخلية المتعددة إلا أنه من سمات الحزب تاريخيا، وحاليا بقيادة المستشار بهاء أبوشقة وكافة اللجان بالحزب، إدراك الدور الوطني لتنمية الوعي المصري.

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وأشاد "الجندي" بالرؤية الوطنية الشاملة لحزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، التي تدرك دائما دور حزب الوفد والتزاماته وانحيازاته الوطنية واستشعاره بالأخطار المجتمعية وتبرهن على أنه بيت حقيقي للأمة مدركا لأهمية نبذ التعصب بين فئات المجتمع المصري بكل أشكاله.

وثمن "الجندي" جهود لجان الحزب المتخصصة ولجنة الرياضة لإعداد تشريع لمواجهة التعصب الرياضي الذي تحتاجه مصر بشدة خلال تلك الفترة.

وتابع أن جهود "أبو شقة" لترتيب بيت الأمة من الداخل ولقاءاته المتعددة مع قيادات وكوادر الحزب على مستوي الجمهورية، وآخرها مع أعضاء اللجنة العامة للحزب بمحافظة الغربية، تؤكد أن حزب الوفد سيكون المنافس الأقوي في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسينال ثقة المواطن المصري في مختلف محافظات الجمهورية.