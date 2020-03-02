أخبار مصر | وزيرة القوات المسلحة الفرنسية تشيد بدور مصر في مكافحة الإرهاب

وأقيمت للوزيرة، مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطنى لكلا البلدين.

وعقد الجانبان لقاء تناول عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات الشراكة والتعاون بين الدولتين في مختلف المجالات.

وأكد القائد العام، اعتزازه بزيارة الوزيرة الفرنسية لمصر والتي تأتي امتدادًا لعلاقات راسخة من الشراكة والتعاون المثمر مع فرنسا ولا سيما في المجال العسكري، وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة في العديد من المجالات على نحو يلبي المصالح المشتركة للبلدين.

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من ناحيتها، أكدت وزيرة القوات المسلحة الفرنسية، حرص بلادها على تعزيز أوجه التعاون المشترك مع مصر كونها دولة محورية ورائدة بالمنطقة، وأشادت بدور مصر البارز في مكافحة الإرهاب ودورها الداعم للأمن والاستقرار والسلام بالشرق الاوسط.

وأعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين، تناولت بحث تطورات الأوضاع الراهنة وانعكاساتها على الساحة المحلية والدولية، وسبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكرية بين القوات المسلحة لكلا البلدين.

وحضر اللقاء، الفريق محمد فريد، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة.

