أخبار مصر | عاجل.. ضبط قطع أثرية قبل تهريبها للخارج

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. ضبط قطع أثرية قبل تهريبها للخارج والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجحت سلطات الجمارك، بالتعاون مع الإدارة المركزية المنافذ والوحدات الأثرية بالموانئ المصرية، في ضبط عملية تصدير 16 طردًا يحتوي علي مجموعة من القطع المشتبه في أثريتها، موزعة ضمن مجموعة من المستنسخات الأثرية وقوالب صب المستنسخات بغرض تصديرها الي الخارج.

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وأوضح الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، أنه تم على الفور تشكيل لجنة عليا برئاسة الدكتور خالد أبو الحمد مدير عام آثار الإسكندرية، لمعاينة محتويات الطرود والقطع المشتبه فيها.

وأكدت اللجنة، أثرية مجموعة من رؤوس تماثيل مصرية قديمة لأفراد وملوك ومعبودات مصنوعة من الجرانيت والبازلت والحجر الجيري ترجع إلى فترات مختلفة من التاريخ المصري القديم وخاصة الدولة الحديثة والعصور المتأخرة.

وتم التحفظ على الطرود لحين انتهاء التحقيقات.