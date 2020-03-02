أخبار مصر | أبرز المبادرات الرئاسية الصحية للسيدات في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز المبادرات الرئاسية الصحية للسيدات في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يشهد عام 2020 مبادرات صحية جديدة لدعم صحة المرأة، وذلك وفقا لرؤية الدولة لتطوير المنظومة الصحية والتوجيهات الرئاسية بالارتقاء بصحة المواطن المصري.

وفيما يلي تستعرض "الخليج 365" أهم المبادرات الصحية لدعم المرأة:

مبادرة فحص الأمراض المنتقلة من الأم للجنين

أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلي متابعة السيدات الحوامل بأكثر من 5300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية وفق توجيهات الرئيس، حيث أن المبادرة تستمر بلا توقف ومدى الحياة بما يضمن سلامة الأمهات وأكثر من 2.6 مليون طفل سنويا.

وأكدت "الصحة" أن المبادرة ستساهم في تقليل معدلات الأمراض النادرة التي تصيب الأجنة خاصة من زواج الأقارب المنتشر في القرى والريف، مما يؤدي الي تكلفة الدولة الكثير من الميزانيات للإنفاق على العلاج والتي تتحملها التأمين الصحي.

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وأوضحت "الصحة" أن هناك أمراض خطيرة تنتقل عن طريق الأم للجنين منها مرض الزهري، الذي يتسبب في عيوب خلقية للجنين ويزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته في غضون أيام قليلة من بعد الولادة، حيث يمكن ان تصاب الأم ولا تعرف ذلك.