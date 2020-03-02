أخبار مصر | أبرز المبادرات الرئاسية الصحية للسيدات في 2020

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرز المبادرات الرئاسية الصحية للسيدات في 2020 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وفيما يلي تستعرض "الخليج 365" أهم المبادرات الصحية لدعم المرأة:
مبادرة فحص الأمراض المنتقلة من الأم للجنين
أعلنت وزارة الصحة والسكان أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تهدف إلي متابعة السيدات الحوامل بأكثر من 5300 وحدة صحية على مستوى الجمهورية وفق توجيهات الرئيس، حيث أن المبادرة تستمر بلا توقف ومدى الحياة بما يضمن سلامة الأمهات وأكثر من 2.6 مليون طفل سنويا.
وأكدت "الصحة" أن المبادرة ستساهم في تقليل معدلات الأمراض النادرة التي تصيب الأجنة خاصة من زواج الأقارب المنتشر في القرى والريف، مما يؤدي الي تكلفة الدولة الكثير من الميزانيات للإنفاق على العلاج والتي تتحملها التأمين الصحي.
وأوضحت "الصحة" أن هناك أمراض خطيرة تنتقل عن طريق الأم للجنين منها مرض الزهري، الذي يتسبب في عيوب خلقية للجنين ويزيد خطر حدوث إجهاض أو ولادة جنين ميت أو وفاته في غضون أيام قليلة من بعد الولادة، حيث يمكن ان تصاب الأم ولا تعرف ذلك.
وتشمل المبادرة الكشف على فيروس سي، لأنه قد تؤدى الإصابة إلى حدوث نزيف في الشهور الثلاثة الأخيرة من الحمل أو حدوث ولادة مبكرة قد تسبب انخفاض وزن الجنين، كما تشمل المبادرة أيضا الكشف عن السكر والضغط والأمراض الوراثية.
مبادرة صحة المرأة
كشفت وزارة الصحة والسكان عن البدء في تجهيز محافظات المرحلة الثالثة بمبادرة الرئيس لدعم "صحة المرأة" للكشف المبكر عن "سرطان الثدي والأمراض غير السارية، السكر، الضغط، السمنة".
وكان تم إطلاق المبادرة "صحة المرأة" في المرحلتين الأولى والثانية غير محددة بمدة، حيث تحولت المبادرة الي مشروع قومي لفحص السيدات من سرطان الثدي والأمراض غير السارية.
أكدت وزارة الصحة، أنه تم رفع نسبة الشفاء للمصابين في المرحلة الأولي لأكثر من 90% عند اكتشاف المرض و86% في المرحلة الثانية، كما أنه تم فحص ما يقارب من 3.6 مليون سيدة مصرية بمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، بمرحلتيها الأولى والثانية، منذ انطلاقها في شهر يوليو الماضي.