شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل محاكمة المتهمين في «فساد المليار دولار» للغد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت الدائرة 25 جنوب القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، تأجيل محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار»، للغد، والتي ترافع فتحي سرور ومحمد حموده عن المتهمين وأكدا بطلان التحقيقات وبراءة المتهمين.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة جامع، قد أحالت محاكمة المتهمين إلى دائرة أخرى، أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبوطالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبدالمجيد حلمي.

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وكان النائب العام، أمر بإحالة المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«فساد المليار دولار» إلى محكمة الجنايات لاتهامهم باختلاس نحو مليار دولار من أموال شركة وتهريبها إلى الدوحة ودول أخرى.

باشرت نيابة الأموال العامة برئاسة المستشار محمد البرلسي، المحامي العام الأول تحقيقاتها في القضية، وثبت قيام المتهم الأول محمد محفوظ الأنصاري، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة بتحويل عدة مبالغ من حسابات شركة أخرى بإجمالي 9.5 مليون دولار استولى عليها لنفسه.

كما أثبتت التحقيقات قيام المتهم الثاني بتحويل عدة مبالغ لحساب شركة للتجارة والتوريدات المحدودة المملوكة له ببنوك التي أسسها خصيصًا ليتخذها ستارًا لتحويل الأموال إلى حساباته لإضفاء المسؤولية عليها بإجمالي مبلغ 4.272.500 دولار، فضلا عن قيامه بتحويل عدة مبالغ لحسابه الشخصي ببنك بإجمالي مبلغ 4.453.443 دولار واستولى على تلك المبالغ لنفسه.

كما ثبت من سؤال «تامر. م» نائب رئيس مجلس إدارة شركة للطاقة للشؤون المالية والإدارية، والوقائع التي استخلصت من الأوراق أنها شركة مساهمة مصرية خاصة يساهم المال العام بنصيب في رأسمالها، وشهد في التحقيقات من أنه على إثر مراجعة حسابات الشركة تبين أنه خلال الفترة من فبراير 2012 وحتى سبتمبر 2012 قيام المتهمين بتحويل مبلغ 18 مليون دولار من حسابات شركة لدى بنك إلى 3 جهات دون وجه حق ودون وجود أي تعاملات فيما بينهم.