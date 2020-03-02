شكرا لقرائتكم خبر عن أهالي الواحات يتوافدون على قافلة الأزهر للاستفادة من خدماتها المجانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبلت قافلة الأزهر الشريف الطبية، الموفدة إلى مستشفى الواحات البحرية، لليوم الثاني على التوالى، أعداداً متزايدة من الأهالي الذين حرصوا على الاستفادة من خدماتها المجانية. وقام فريق أطباء القافلة الطبية بتوقيع 1687 كشفا طبيا في مختلف التخصصات، وإجراء 34 عملية جراحية في تخصصات الجراحة العامة، وجراحة الأطفال، والنساء، والرمد، والعظام، والمسالك البولية، بالإضافة إلى صرف الأدوية بالمجان بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتتميز قافلة الأزهر الحالية لمنطقة الواحات البحرية بإجراء عمليات جراحية باستخدام المناظير، مما يقلل الألم الناتج عن الجراحة، وكذلك المضاعفات والأعراض الجانبية بالمقارنة مع الجراحة التقليدية، كما أن إجراء تلك العمليات يوفر على الأهالي عناء السفر لمسافات طويلة إلى مستشفيات القاهرة.

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وتضم القافلة نخبة من أساتذة طب الأزهر في العديد من التخصصات، تشمل «المخ والأعصاب، العظام، الباطنة، الصدر، الأنف والأذن والحنجرة، الأطفال، التخدير، الجراحة، الجلدية، الأسنان، المسالك البولية، جراحة الأطفال، جراحة العيون، أمراض النساء»، على أن يستمر عملها حتى السابع من مارس 2020.

وتعد هذه القافلة هي الثامنة التي يرسلها الأزهر الشريف إلى منطقة الواحات البحرية، بالإضافة إلى العديد من القوافل الطبية والإغاثية داخل مصر في مناطق: بئر العبدبشمال سيناء، و«رأس سدر- سانت كاترين – الطور» بجنوب سيناء، والنوبة بأسوان، وحلايب وشلاتين، وسوهاج، وقنا، والأقصر، بالإضافة إلى إرسال العديد من القوافل خارج مصر مثل قافلة جمهورية تشاد وقافلة بوركينا فاسو.

وتأتي هذه القوافل في إطار توجيهات الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، بتكثيف القوافل الطبية والإنسانية لهذه المناطق؛ للتخفيف من معاناة المحتاجين وآلام المرضى،انطلاقًا من الدَّور الإنسانى والاجتماعى الذي يضطلع به الأزهرُ الشريف، والذى يُعَدّ مُكَمِّلًا لدوره الدعوى والتعليمي.