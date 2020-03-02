شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر يتوجه إلى أوزبكستان للمشاركة في مؤتمر دولي عن «الإمام الماتريدي» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توجه الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر ،اليوم الاثنين، إلى مدينة سمرقند بجمهورية أوزبكستان؛ للمشاركة في المؤتمر العلمي «الإمام أبومنصور الماتريدي والتعاليم الماتريدية: التاريخ والحاضر» والذي يُعقَد على مدار ثلاثة أيام من 3 إلى 5 مارس 2020.

يناقش المؤتمر تحليل سيرة أبي منصور الماتريدي ومؤلفاته، والآراء والأفكار المرتبطة بتاريخ تطور علم الكلام في عهده، وبحث تطور التعاليم الماتريدية بعد وفاته، وسيرة أتباعه وتراثهم العلمي، وأهمية تراث الإمام الماتريدي وأتباعه في حل القضايا المُلِحَّة في العصر الحالي.

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وتشارك في المؤتمر وفود وممثلون لكثير من المؤسسات الإسلامية والجامعات العلمية وعلماء أوزبكستان مسقط رأس ذلك العالم الجليل، انطلاقًا من الحرص على تعريف الأمة بجهود هؤلاء الأئمة الكبار وتراثهم، لما يمثله ذلك من توضيح عملي لحقيقة تعاليم الإسلام السمحة.

تعد هذه هي المرة الثانية التي يزور فيها شيخ الأزهر دولة أوزبكستان، بعد الزيارة الأولى في أكتوبر 2018م، والتي عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع كبار المسئولين السياسيين والدينيين في أوزبكستان، وعلى رأسهم الرئيس شوكت ميرضيايف، ورئيس الوزراء عبدالله عارفوف، ونعمة الله يولداشيف رئيس مجلس الشيوخ.

يذكر أن الإمام أبومنصور الماتريدى قد ولد بمدينة سمرقند، الواقعة حاليًا في أوزبكستان، وهو أحد أعلام الفكر الإسلامي الكبار، الذين بذلوا جهدًا كبيرًا في الدفاع عن العقيدة الإسلامية، والرد على شبهات الملحدين والماديين، جامعًا في ذلك بين الأدلة النقلية والعقلية، وهو يحمل ألقابًا مثل «إمام الهدى»، و«إمام المتكلمين في عصره».