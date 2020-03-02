شكرا لقرائتكم خبر عن قافلة طبية لصحة المرأة بـ«الصحفيين» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية، عن استضافتها قافلة طبية، بالتعاون مع مديرية الصحة بمنطقة الوايلي الطبية، للفحص المبكر للصحفيات وأسرهن، في إطار مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي «100 مليون صحة».

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وقال أيمن عبدالمجيد، رئيس لجنتي الشريعات الصحفية والرعاية الصحية والاجتماعية، إنه يقدم الفريق الطبي، خدمة الفحص المبكر لأمراض الثدي، والضغط والسكر، والوزن، مجانًا، من العاشرة صباحًا، حتى الواحدة ظهرًا، ولمدة أسبوعين، تبدأ من السبت المقبل ٧ مارس الجاري.

وأضاف عبدالمجيد: «يستفيد من خدمة الفحص الزميلات الصحفيات، وزوجات الزملاء الصحفيين، وأمهات وبنات أعضاء النقابة، وشقيقات الزملاء والزميلات».

وأعرب عبدالمجيد عن أمنياته، للزميلات وأسرهن، وللمرأة المصرية، حياة مليئة بالصحة والسعادة والعافية.