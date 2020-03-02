شكرا لقرائتكم خبر عن الهند علي ضفاف النيل: مهرجان للفنون والموسيقى والمأكولات الشعبية (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

على مدار أسبوع، ينظم المركز الثقافي الهندي في القاهرة «مولانا أزاد» المهرجان الثامن على التوالي بعنوان «الهند على ضفاف النيل»وتتضمن الفعاليات رقصات شعبية وبرامج للموسيقي الهندية وكذلك المأكولات، بهدف التعريف بالثقافة الهندية، انطلاقا من القاهرة وعددا من المحافظات أبرزها الإسكندرية والفيوم وبورسعيد.

وقال الدكتور ياقات على، مدير المركز الثقافي، في حضور مديرة إدارة المهرجانات بوزراة الثقافة، إن مصر والهند تربطهما أواصر الصلة والعلاقات الممتدة عبر جزور التاريخ، فلكلاهما صاحبتين حضارتين يشهد لهما التاريخ الماضي والحديث، موضحا أن الهدف من المهرجان يقدم عروض فرقة «مشروع كوتلا خان»، التي تقدم موسيقي شعبية متميزة من صحراء راجستان ممتزجة بألوان الموسيقي العالمية المعاصرة، فضلا عن رقصات بوليود، التي انتشرت على نطاق واسع في كل من أمريكا ومصر ودول آسيا.

من جانبها قالت مديرة المهرجان غيلا جوبتا، إن مصر دولة رائدة ومحورية ولها ثقافاتها المتعددة، مشيرة إلى أن هناك اهتمام هندي بنشر الثقافة الهندية في مصر وجميع محافظاتها، موضحة أن مصر آمنة من فيروس كورونا وليس هناك مخاوف من تنظيم المهرجان.