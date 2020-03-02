شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة برلمانية تُمهل «التنمية المحلية» شهرًا لتحديد اختصاصات نواب المحافظين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أمهلت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الحكومة ممثلة في وزارة التنمية المحلية، مدة شهر لتحديد اختصاصات نواب المحافظين الذين تم تعيينهم قبل شهر، وإذا لم يتم تحديد هذه الاختصاصات ستنعقد اللجنة لبحث ودراسة الأمر واتخاذ موقف بشأنه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، الاثنين، لمناقشة مشورع قانون تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين. وقال النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة البرلمانية، إن وزير التنمية المحلية أرسل لكل المحافظين طلب منهم تحديد اختصاصات نوابهم، وأثار مسألة «مهمة» بشأن تحديد الاختصاصات وفقًا لتخصصات وخبرات المحافظين للاستفادة منها في الملفات المختلفة.

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وتابع «السجيني»: «ننتظر وخلال هذا الشهر يكون مجلس الوزراء أنهى هذه المسألة، بالتالي نعطي فرصة شهر لو لم تحدد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين، نعقد جلسة لبحث ودراسة هذا الأمر».

وتساءلت النائبة مني جاب الله، أمين سر اللجنة، عن أحقية المحافظ في منح أو منع الاختصاصات عن نوابه، وقالت إن ذلك الأمر مرفوض وغير مقبول، متهمة محافظ القاهرة بمنع نوابه من أية اختصاصات أو صلاحيات، مطالبة بتحديد اختصاصات واضحة لنواب المحافظين في القانون.

جدير بالذكر أن مشروع القانون يستهدف تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين، وتنظيم أحوال الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية الجهات والهيئات القضائية، أو وظائف القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما، والحفاظ على حقوق الشباب لمن يشغل منهم هذا المنصب وأحوال الاحتفاظ له بوظيفته أو عمله قبل شغل المنصب وحماية حقوقه التأمينية والمالية.

ويضمن مشروع القانون لنائب المحافظ الاحتفاظ بوظيفته الأصلية دون تقاضى أجر، على أن يعود لها بعد انتهاء فترة توليه منصب نائب المحافظ وهو ما يلزم أي جهة بذلك، ويحظر مشروع القانون الجمع بين منصب نائب المحافظ وبين عضوية المجالس النيابية والمحلية.