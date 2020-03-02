شكرا لقرائتكم خبر عن فريق «قومي حقوق الإنسان» يلتقي مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بالمدافعين بجنيف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى وفد المنظمة العربية لحقوق الإنسان، المشارك في فعاليات مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة على هامش فعاليات الدورة 43 مع مقرر الأمم المتحدة الخاص بالمدافعين عن حقوق الإنسان، ميشيل فروست، صباح الإثنين.

تناول الاجتماع الذي شارك فيه علاء شلبي، رئيس المنظمة، ومحمد راضي، المدير التنفيذي للمنظمة، وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في البلدان العربية، والمخاطر المتزايدة التي يتعرضون لها جراء النزاعات المسلحة والاضطرابات السياسية، وأهمية الفصل بين المدافعين عن حقوق الإنسان وبين المعارضين السياسيين دونما إخلال بأهمية الدفاع عن سجناء الرأي بصفة عامة.

Advertisements

تشارك المقرر الخاص والمنظمة القلق تجاه وضعية المدافعين في عدد من البلدان العربية، وأوضح المقرر أن ولايته تنتهي في مطلع مايو المقبل في إطار مناقشة مقترح المنظمة بتنظيم مؤتمر دولي للبحث في وضعية المدافعين عن حقوق الإنسان في المنطقة العربية.

وأكد المقرر على استعداده للمساهمة في التحضير لهذا المؤتمر، بما في ذلك بعد انتهاء ولايته، مؤكدًا على تأييده لمقترح المنظمة بالحاجة إلى إطلاق حوار جاد بين الحكومات وحركة حقوق الإنسان في المنطقة العربية لوضع حد للتدهور المتزايد الذي يعانيه المدافعون عن حقوق الإنسان عربيا.

وقدمت المنظمة نسخة الكترونية تضم 31 عددا من تقريرها السنوي حول حالة حقوق الإنسان في الوطن العربي، ونسخة مماثلة من إنتاجها الفكري منذ تأسيسها في العام 1983.