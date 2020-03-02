شكرا لقرائتكم خبر عن الوطنية للانتخابات تحدد مهام لجنة سير الانتخابات بـ "تكميلية سمالوط" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الجريدة الرسمية قرار الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 20 لسنة 2020 بتشكيل ومهام لجنة متابعة سير الانتخابات وتلقى طلبات الترشح في الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بدائرة سمالوط بمحافظة المنيا.

ونص القرار على أن تشكل لجنة لمتابعة سير الانتخابات التكميلية وكذا تلقى طلبات الترشح بالدائرة برئاسة رئيس المحكمة الابتدائية المختصة وعضوية القضاة والمستشارين أعضاء الجهات والهيئات القضائية الأخرى.

وحدد القرار مهام اللجنة، والتى تبدأ بتلقى طلبات الترشح خلال الفترة المحددة لذلك، والتأكد من استيفاء المستندات اللازمة، وتسليمها للجنة فحص طلبات الترشح المشكلة بقرار الهيئة الوطنية، وكذا منح كل مترشح شهادة تفيد قيده بقاعدة بيانات الناخبين من عدمه.

وأيضا إخطار الهيئة الوطنية للانتخابات بأسماء المترشحين عند إعلانها وكذا عقب انتهاء فترة الفصل في الطعون المقدمة أمام محكمة القضاء الإدارى ( إن وجد ).

كما تقوم اللجنة بدور خلال مرحلة الإعداد والتجهيز للانتخابات حتى يوم الاقتراع، وهو التنسيق مع الأجهزة الإدارية والأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من صلاحية المراكز الانتخابية ومقر اللجنة العامة ومقار اللجان الفرعية وتجهيزها بما يلزم لراحة الناخبين ورؤساء وأعضاء اللجنة العامة واللجان الفرعية ومندوبى ووكلاء المترشحين وممثلى منظمات المجتمع المدنى ووسائل الإعلام المصرح لهم بمتابعة الانتخابات.

أيضا التنسيق مع الأجهزة الأمنية المختصة بالمحافظة للتأكد من وضع خطط التأمين اللازمة.

والتنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة للتأكد من توافر مستلزمات العملية الانتخابية من صناديق شفافة وأقفال بلاستيكية وأحبار فسفورية وكبائن الاقتراع وخلافه.

وأيضا تلقى البيانات والإخطارات الخاصة بالدعاية الانتخابية من المترشحين، وإبلاغها للهيئة الوطنية والتى تحيلها للجنة المشكلة لمتابعة ومراجعة تطبيق ضوابط الدعاية الانتخابية ومراقبة حساباتها وأوجه الانفاق عليها.

أيضا استلام أوراق العملية الانتخابية (محاضر الإجراءات – بطاقات إبداء الرأي – محاضر الفرز وإعلان النتائج – التعليمات المنظمة لعمل تلك اللجان وغيرها) وتسليمها لرئيس اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وفقا لاختصاصاتهم ، في الموعد المحدد قبل عملية الاقتراع.

من مهام اللجنة كذلك، اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتسكين رئيس وأعضاء اللجنة العامة ورؤساء اللجان الفرعية وتدبير أمورهم المعيشية، ومتابعة حضور الأمناء الأصليين والاحتياطيين باللجنة العامة واللجان الفرعية.

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وتقوم اللجنة أيضا بمهام أخرى يومى الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة ومنها، استمرار التواصل على مدار اليوم برئيس اللجنة العامة وبجميع رؤساء اللجان الفرعية ومعاونتهم فى التعامل مع كافة المشاكل والعقبات التى تعوق سير العملية الانتخابية.

وأيضا التأكد من انتظام العمل بمقر اللجنة العامة وبمقار اللجان الفرعية وخلال فترة الراحة وسلامة إجراءات غلق المقار في نهاية اليوم الأول للاقتراع، والتأكد من انتظام الخدمات الأمنية المعينة لحراسة المراكز الانتخابية عقب انتهاء اليوم الأول للاقتراع، والتأكد من فتح مقار اللجان الفرعية ببداية اليوم الثانى للاقتراع وانتظام العمل بها.

والتواصل مع رؤساء اللجان الفرعية للتأكد من نقل كافة أوراق العملية الانتخابية إلى اللجنة العامة، ووضع خطة مرور على اللجان الفرعية على مدار يومى الاقتراع.

وأخيرا مرحلة ما بعد انتهاء عملية الاقتراع والفرز، تتولى اللجنة التنسيق مع مديرية الأمن بالمحافظة للتأكد من استردادها لكافة مستلزمات العملية الانتخابية المستخدمة والفارغة.

واستلام كافة أوراق الانتخابات من رئيس اللجنة العامة، والتأكد من شمولها لبطاقات إبداء الرأى المستخدمة وغير المستخدمة ومحاضر الإجراءات، وأيضا تسليم كافة أرواق العملية الانتخابية إلى الهيئة ومقر الحفظ الخاص بها.

كما نص قرار الهيئة أيضا على أن يتولى رئيس اللجنة إعداد تقرير شامل عن كل مرحلة من المراحل السابق بيانها وإخطار الهيئة بها.