شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يستقبل وزيرة الجيوش الفرنسية ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين عسكريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، عمق العلاقات المصرية الفرنسية، لا سيما من خلال التعاون الوثيق القائم بين البلدين على المستويين العسكرى والأمنى، مع الإعراب عن التطلع إلى تطوير هذا التعاون خلال الفترة المقبلة، وكذا الاستمرار فى التنسيق والتشاور الثنائى المكثف إزاء القضايا والتحديات ذات الاهتمام المشترك وسبل التعامل معها.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم "فلورنس بارلي"، وزيرة الجيوش الفرنسية، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، وكذلك السفير الفرنسى بالقاهرة.

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وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس رحب بالوزيرة الفرنسية فى القاهرة، طالبًا نقل تحياته إلى الرئيس الفرنسى "إيمانويل ماكرون".

من جانبها، أعربت "بارلي" عن تشرفها بلقاء الرئيس السيسى مجددًا؛ ناقلةً تحيات الرئيس "ماكرون" إليه، ومؤكدةً الأهمية التى توليها بلادها لتعزيز التنسيق وتوطيد علاقات الشراكة القائمة بين البلدين على كافة الأصعدة، بما فى ذلك على المستويين العسكرى والأمنى، خاصةً فى ظل ما تمثله مصر من دعامة رئيسية للأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأضاف المتحدث الرسمى أن اللقاء شهد التباحث حول سبل تعزيز التعاون العسكرى بين البلدين، كما تم تبادل وجهات النظر إزاء المستجدات على صعيد عدد من الملفات الإقليمية والجهود المشتركة للتوصل إلى تسويات سياسية لمختلف الأزمات القائمة بالمنطقة.