أكاديمية الشرطة تستقبل عددا من طلبة وطالبات مكتبة مصر الجديدة للطفل-(صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

استقبلت أكاديمية الشرطة، عدداً من طلبة وطالبات مكتبة مصر الجديدة للطفل؛ حيث قاموا بجولة داخل الأكاديمية تعرفوا خلالها على المنشآت التعليمية والتدريبية، وشاهد الطلاب الزائرون جانباً من تدريبات طلبة كلية الشرطة منها عروض الخيالة ورياضة الكلة، بالإضافة لعروض الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة على أعمال الأمن وكذا العديد من العروض الترفيهية الأخرى.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بالزيارة مؤكدين رغبتهم في تكرارها كما تقدم المشرفون المرافقون للطلاب بالشكر لرجال الشرطة على تلك الزيارة التي تساهم في تنمية الوعي لدى النشء بأهمية الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة في حفظ أمن المواطنين.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف في أحد محاورها إلى تفعيل أطر التواصل المجتمعي لهيئة الشرطة، بما يساهم في توطيد جسور الثقة والتعاون البناء مع كافة أطياف المجتمع.