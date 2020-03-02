ضبط ربة منزل وعاطل سرقا مسكن مدير شركة ببنى سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

ضبطت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بني سويف، عناصر تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب جرائم سرقات المساكن.

تبلغ لقسم شرطة بني سويف الجديدة بمديرية أمن بني سويف من (مدير شركة كيماويات -مقيم بدائرة القسم) بسرقة بعض المشغولات الذهبية الخاصة بزوجته من داخل مسكنه وجهاز DVR الخاص بالكاميرات، وما تبين من سلامة جميع منافذ الفيلا، وعدم وجود بعثرة بمحتوياتها.

تم تشكيل فريق بحث جنائي بمشاركة قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي ببني سويف، توصلت جهوده إلى تحديد مرتكبي الواقعة (عاطلين –لهما معلومات جنائية مسجلة، ربة منزل).

Advertisements

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات، أسفرت عن ضبط (أحد العاطلين وربة المنزل) وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بالاشتراك مع المتهم الهارب، وأضافا بتكوينهم تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقات المساكن (بأسلوب كسر الباب) بدائرة القسم، وقررا بقيام العاطلين بالدخول لمسكن المجني عليه عن طريق كسر الباب باستخدام (أجنة حديدية، مفك، بنسة، شاكوش) والاحتفاظ بالمسروقات لدى المتهمة الثانية لحين التصرف فيها بالبيع.

بتطوير مناقشة المتهمين، اعترفا بارتكابهما واقعة سرقة كمية من المصوغات الذهبية -مبلغ مالي-جهاز DVR الخاص بالكاميرات) من داخل مسكن بالحي الثالث بدائرة القسم ملك أحد الأشخاص وتم بإرشادهما ضبط المسروقات ومبلغ مالي قدره (4300جنيه) من متحصلات السرقة، ودراجة نارية ملك التهم المضبوط، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة، جارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.