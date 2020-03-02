سقوط عصابة الاتجار بالمخدرات في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: ضبطت الأجهزة بمديرية أمن القليوبية، عناصر تشكيل عصابي لقيامهم بالإتجار في المواد المخدرة وبحوزتهم كمية من مخدري الحشيش والهيروين وأسلحة نارية. تحريات ومعلومات إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن القليوبية، أفادت بقيام (3 عاطلين – لأحدهما معلومات جنائية مسجلة) بالإتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص. عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بعدة مأموريات برئاسة قطاع الأمن العام، أسفرت عن ضبط إثنين منهم أثناء استقلالهما دراجة نارية بدائرة مركز شرطة طوخ، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,200 كيلو جرام - فرد خرطوش - طلقة من ذات العيار - مبلغ مالي)، وتم ضبط الثالث بمنطقة سكنه وبحوزته (كمية من مخدر الحشيش وزنت 900 جرام - كمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام - بندقية خرطوش - 4 طلقات من ذات العيار - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والأسلحة النارية لحماية نشاطهم الإجرامي، والمبالغ المالية من متحصلات البيع. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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