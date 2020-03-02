ضبط 5 أشخاص هاربين من المؤبد في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: تمكنت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن المنيا بالتنسيق مع قطاع الأمن العام من ضبط (5) أشخاص (سائق، مزارعين، حاصل على دبلوم، جامعي-مقيمين بدائرة مركز شرطة مطاي) مطلوب ضبطهم للتنفيذ عليهم في حكم قضائي صادر ضدهم بالسجن المؤبد في قضية (اقتحام مركز شرطة مطاي). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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