ضبط عامل بحوزته سلاح ناري وذخائر في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج من ضبط (بندقية آلية -30 طلقة نارية من ذات العيار) حيازة (عامل -مقيم بدائرة المركز)، وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر. تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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