من المنيب للوراق و3.9 مليار تكلفته.. ننشر أحدث 15 صورة لمحور ترعة الزمر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

تفقد اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير، صباح اليوم الاثنين، مشروع محور ترعة الزمر بمحافظة الجيزة، لمتابعة سير العمل والموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي.

وينشر الخليج 365 أحدث 15 صورة لعمليات تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع على أرض الواقع، ويبدأ مساره من الطريق الدائري جنوبًا "دائرى المنيب"، وحتى الطريق الدائرى شمالًا "دائرى الوراق" بمحافظة الجيزة، بطول حوالى 12 كم، وعرض (33 – 65.5م)، ويربط المحاور العرضية الرئيسية (26 يوليو – جامعة الدول العربية – صفط اللبن – فيصل – الهرم) بالإضافة إلى شوارع (مستشفى الصدر – الثلاثيني – خاتم المرسلين – مطار إمبابة)، وتبلغ التكلفة التقديرية للمشروع 3.9 مليار جنيه.

ويجرى حاليًا العمل بالمرحلة الأولى من المشروع (القطاع الجنوبي) من القوس الجنوبي للطريق الدائري بمنطقة المنيب حتى التقاطع مع محور صفط اللبن، بطول 5.1 كم وبتكلفة 1.785 مليار جنيه، وبلغت نسبة تنفيذ هذه المرحلة حوالي 25%"، موضحًا أن المشروع يتضمن إنشاء محور حر اتجاهين (حارة مرورية بكل اتجاه) بعرض (3 – 4 م)، وتطوير الطريق السطحي لخدمة الحركة المرورية للأهالي بالمناطق التي يمر بها المشروع بعرض (2 – 3 م) حارة مرورية في كل اتجاه، وإعادة تخطيط المنطقة بصورة حضارية لخدمة الأهالي، وإنشاء تقاطعات حرة للربط مع الطريق الدائري، والمحاور المرورية الرئيسية المتقاطع معها.

ويهدف إلى حل العديد من المشاكل المرورية بالجيزة وإعادة توزيع الحركة المرورية، بما يخفف الاختناقات المرورية الحالية بميدان الجيزة، ومحور 26 يوليو، ومحور صفط اللبن، ويُعد المحور الجديد أول محور مروري حر يربط بين شمال وجنوب الجيزة، ويضيف مداخل جديدة لمدينة الجيزة للربط مع محافظة القاهرة، ويوفر نصف مسافة الرحلة بين شمال وجنوب الطريق الدائري باستغلال القوس الغربي للطريق الدائري، مما يؤدي لتقليل وقت الرحلات، وخفض التلوث، وتوفير استهلاك الوقود.