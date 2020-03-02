محافظ القاهرة: مبادرة "مهنتك مستقبلك" تدعم الأسر الأكثر احتياجًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

شارك محمد سعفان وزير، القوى العاملة، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، ونيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة في حفل إطلاق 5 وحدات تدريب متنقلة لقرى ونجوع محافظات القليوبية والبحيرة ومرسى مطروح وقنا وأسوان وذلك في إطار مبادرة "مهنتك مستقبلك" والتي تنفذها وزارة القوى العاملة لتدريب الشباب على مهن الخياطة وتركيبات الكهرباء والسباكة.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الافتتاح، إلى أن هذه المبادرة تأتي تنفيذًا لمبادرة "حياة كريمة" لدعم الأسر الأكثر احتياجًا والتي أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي بهدف توفير فرص عمل للشباب بالقرى الأكثر احتياجًا وتأهيلهم لإقامة مشروعات صغيرة والحفاظ على المهن بتلك القرى.

وأكد المحافظ، أنه سيتم الاستفادة من هذه الفكرة لتطبيقها في أحياء القاهرة المختلفة وذلك تماشيًا مع توجيهات القيادة السياسيه لتنمية المجتمع من خلال خلق فرص للتدريب والتشغيل وإقامة مشروعات صغيرة إنتاجية.

وقال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن هذه الوحدات المتنقلة تضم أحدث الوسائل والأجهزة التدريبية في مجالات الخياطة والسباكة والكهرباء، وتستغرق مدة التدريب ثلاثة أشهر وسيحصل الثلاثة الأوائل من المتدربين على حقيبة معدات لتكون نواة لهم لبدء مشروع إنتاجي جديد، مشيرًا إلى أن الوزارة قامت بتأهيل 243 مدربًا لتدريب الشباب على 41 مهنة من المهن الصغيرة والمتوسطة.