ياسمين فؤاد: المشاكل البيئية لا تفرق بين الدول المتقدمة والنامية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

اكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أهمية دور الشباب في التنمية فهم عماد الأمة وسر نهضتها وبناة حضارتها وخط الدفاع الأول والأخير عنها، ولذلك تولي القيادة السياسية أهمية كبرى لتفعيل دور الشباب في كافة خطط التنمية المستدامة وفي القلب منها البعد البيئي وهو ما انعكس على مبادرات أطلقتها الوزارةتحت رعاية رئيس الجمهورية لدمج ومشاركة الشباب في العمل البيئي، ومنها مبادرة "اتحضر للأخضر".

وقالت الوزير، خلال ندوة بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا بعنوان "الشباب والعمل البيئي"، اليوم الاثنين، أنه لا يمكن أن تنجح أي مبادرات دون مشاركة المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لنشر الوعي البيئي ببن جميع طوائف المجتمع.

واستعرضت وزيرة البيئة، أنشطة الوزارة لدعم مشاركة الشباب في العمل البيئي منها تنظيم ندوات توعوية لبناء قدرات الشباب بالقضايا البيئية المختلفة، وتنظيم دورات تدريبية لإعداد كوادر شبابية في مجال البيئة، وإقامة ورش عمل لصقل مهارات الشباب على بعض الأنشطة البيئية مثل التشجير وصيانة الحدائق والنظافة، وإعادة تدوير المخلفات الصلبة، وزراعة عيش الغراب، كما يتم تنظيم رحلات بيئية للشباب للمحميات الطبيعية للتعرف عليها وغرس الانتماء والتعرف على التراث الطبيعي والحضاري والثقافي في مصر.

وأضافت ياسمين فؤاد، أن الوزارة تدعم مشروعات الشباب في حماية البيئة منها توفير حوالى 20 ألف فرصة عمل للشباب في مجال قش الأرز من خلال تشجيع شباب المتعهدين على فتح مواقع لتجميع وإعادة تدوير قش الأرز، وتركيب وحدات البيوجاز في عدد من القرى المصرية يتم تنفيذها من خلال برتوكول تعاون جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة حيث يتم تدريب مجموعة من الشباب وإعطائهم الأدلة الإرشادية ويتولى الشباب تصنيعها وصيانتها وبالتالي تم توفير فرص عمل للشباب وتحقيق نظافة البيئة ووعي المرأة الريفية بأهمية المخلفات، ومشروع مكامير الفحم النباتي ومشروعات للسيدات بالمحميات لتحسين دخلهم والتأكيد على أنهم جزء من المجتمع المحلي.

وأوضحت أنه تم الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الدراجات التشاركية بالفيوم من خلال إنشاء 6 محطات لمشاركة الدراجات داخل جامعة الفيوم ومدينة الطالبات، مؤكدة أن هذا المشروع ليس هامًا فقط من الناحية البيئية ولكن له أهمية أيضًا من الناحية الاقتصادية والاجتماعية، وتكمن أهميته من الناحية الاقتصادية في وجود شركات ناشئة من الشباب تعمل على إدارة وصيانة هذا المشروع ومن خلال تطبيق إلكتروني.

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وتابعت الوزيرة: "بالنسبة للمحميات الطبيعية تم تنفيذ العديد من الأنشطة للشباب فالمجال مفتوح الآن للشباب والقطاع الخاص بالمحميات لممارسة الأنشطة الاقتصادية مثل مشروع الدراجات والتي يتولى الشباب الآن إنشاء مسارات لها داخل محمية وادي دجلة، ومشروع المخيم بالإضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية حول تعريف وتصنيف الطيور بشرم الشيخ فلدينا 2 مليون طائر من الطيور المهاجرة وتم عمل أبراج للمشاهدة ويقوم الشباب الآن بتصميم أفلام تروج لتلك السياحة".

كما تم تنفيذ برنامج تدريبي للمرشد البيئي السياحي بالتنسيق مع وزارة السياحة ويتم عقب ذلك إعطاء رخصة المرشدين السياحين للشباب المجتاز للدورة، وتنفيذ برامج تدريبية نظرية وحقلية لطلاب جامعات عين شمس والأزهر، مشيرة إلى المتحف الافتراضي المُفتتح بمحمية وادي دجلة حيث يشرح باللغتين العربية والإنجليزية التاريخ الجيولوجي والتنوع البيولوجي بالمحمية.

وأشارت الوزيرة، إلى أنه تم التعاون مع عدد من الجامعات المصرية لدعم العمل البيئي، حيث تم التعاون مع جامعة بني سويف لتدريب أعضاء هيئة التدريس والهيئات المعاونة والطلاب على منظومة الفصل من المنبع وتصنيع الكمبوست من مخلفات الطعام، كما تم تقديم الدعم الفني لجامعة عين شمس لتعظيم الاستفادة من المخلفات لتكون موردًا للجامعة ودعم جامعة كفرالشيخ بأدوات للنظافة وحاويات الفصل من المنبع وعدد من الأشجار للتشجير داخل الجامعة بالإضافة إلى تشكيل فريق "eco rangers"، بجامعة 6 أكتوبر يضم 30 طالبًا وطالبة من كلية الفنون التطبيقية ليكونوا روادًا لإطلاق المبادرة بالجامعة للتوعية بأهمية التدوير ورصد كميات أنواع المخلفات داخل الجامعة.

وأكد الدكتور محمد العزازي، رئيس الجامعة، أنهم يرحبون بالتعاون مع كل ما يثمر ويقدم الجديد في مجال البيئة فهناك العديد من المشروعات البيئية للطلبة ومنها مشروع الطاقة الشمسية وبدء تطبيقه بالفعل بالجامعة.

وأجرت وزيرة البيئة، حوارًا مفتوحًا مع طلبة الجامعة معربة عن تشوقها لسماع أفكارهم ومقترحاتهم لتقريب المسافات ووجهات النظر للخروج بما يمكن عمله لتلبية متطلبات الأجيال الحالية والقادمة.

كما تفقدت ياسمين فؤاد، معرض مشروعات طلبة كلية الهندسة في مجال البيئة وأعربت عن سعادتها لهذا الفكر البيئي المستنير متنمية لهم مزيد من التوفيق، وفي نهاية الندوة تم إهداء درع الجامعة للدكتورة ياسمين فؤاد والدكتورة إيناس أبوطالب، الرئيس التنفيذي للجهاز، تقديرًا لجهودهم المتميزة في مجال البيئة.