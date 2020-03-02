الاستعانة بشركة الشحن.. إجراء عاجل ضد سارقي الكهرباء بـ"عداد الكارت"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد صلاح:

بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إعداد خطة جديدة لمواجهة قيام بعض المواطنين بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع من خلال قيامهم بعمل وصلات مباشرة لبعض الأسلاك خارج العداد الذي تقوم شركة الكهرباء بتركيبه للمواطنين في إطار تعميم واستبدال العدادات القديمة والميكانيكية بأخرى مسبقة الدفع.

وقال الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن الوزارة تدرس حاليا عدة سيناريوهات متعلقة بأحكام الرقابة على من يقومون بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه من يثبت تلاعبه في العداد، حيث يتم فسخ التعاقد فورا بالإضافة لتحرير محضر سرقة تيار كهربائي.

وأشار وزير الكهرباء في تصريحات خاصة لمصراوي، إلى أن الشركة القابضة لكهرباء مصر بالتنسيق مع شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية ستشن حملات تفتيش على كافة المناطق التي يتم تركيب العدادات مسبقة الدفع مع التنسيق خلال الفترة المقبلة مع شركات شحن الكروت الخاصة بالعدادات بمعرفة مواعيد شحن كل مواطن وفي حال عدم شحنه لمدة معينة حدها الأدنى شهر والأقصى ٣ شهور تقوم شركة التوزيع بالتفتيش على المواطن ومعرفة أسباب عدم شحنه العداد من خلال قياس الأحمال على الطبيعة لمعرفة استهلاكات المواطن الحقيقية من عدمها.

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وشدد وزير الكهرباء على أن الوزارة وشركاتها ستتصدى لجميع محاولات من يقوم بالتلاعب في العدادات مسبقة الدفع التي تم تركيبها بهدف سرقة التيار الكهربائي دون وجه حق، مؤكدا أنه سيتم اتخاذ إجراءات عاجلة وقانونية مع من يثبت سرقته أو تلاعبه في العداد مسبق الدفع.

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