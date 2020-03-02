"سلبية كوفيد وإنفلونزا".. كيف تعاملت الصحة مع حالة الاشتباه بكورونا في الجيزة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال بيان صادر عن مجلس الوزراء إن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تلقى تقريرًا من قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، بشأن حالة اشتباه إصابة بفيروس "كورونا" تم حجزها بأحد مستشفيات الحميات.

وينشر الخليج 365 تفاصيل خط سير الحالة الأجنبية منذ دخولها مصر، وحتى الاشتباه فيها والتأكد من سلبية العينة على النحو التالي:

كيف علمت الوزارة؟

ورد بلاغ إلى قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان بتاريخ 1/3/2020 بشأن وجود حالة لشخص أجنبي يعاني من أعراض ارتفاع درجة الحرارة، والتهاب بالحلق وسعال مقيمة بمنطقة في نطاق محافظة الجيزة.

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ماذا فعلت الصحة؟

تم تشكيل فريق من الطب الوقائي بالمحافظة، وعمل التقصي الميداني للحالة.

من هي وكيف دخلت مصر؟

تبين من خلال التقصي أن الحالة لسيدة دانماركية وصلت إلى مطار القاهرة يوم الجمعة بتاريخ 28/2/2020 قادمة من البرتغال، وقامت بعمل ترانزيت بدولة ألمانيا، وهي الآن بمنطقة داخل نطاق محافظة الجيزة.

ما الأعراض وكيف تم التعامل معها؟

ظهرت عليها أعراض ارتفاع درجة حرارة والتهاب بالحلق وسعال بتاريخ 29/2/2020، وتم تحويلها من قبل الفريق الوقائي بوزارة الصحة إلى مستشفى الحميات، وتوقيع الكشف الطبي وتطبيق تعريف الحالة عليها والتشخيص المبدئي اشتباه الإصابة بفيروس "كورونا" (COVID-19)، كما أنه تم عمل أشعة على الصدر، ولا يوجد أي علامات التهاب رئوي بالأشعة، كما تم سحب عينة مزدوجة من الحلق والأنف ومزرعة بصاق وعينة سيرم من الحالة، وإرسالها إلى المعامل المركزية للفحص، وأكد رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان على أن نتائج العينات جاءت سلبية للكورونا وسلبية للأنفلونزا.

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