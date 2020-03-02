مصر | فتحي سرور يطالب بإخلاء سبيل المتهم الأول في "فساد المليار دولار"

استمعت الدائرة 25 جنوب القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، لطلبات هيئة الدفاع عن المتهمين بإختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"الفساد المليار دولار".

تعقد الجلسات أمام المستشار ياسر طه رفاعي، وعضوية المستشارين جمال أبو طالب، وهيثم الطنطاوي، وأحمد الحوفي، وأمانة سر عادل الشيخ وعبد المجيد حلمي.

من جانبه طالب الدكتور أحمد فتحي سرور، محامي المتهم الأول، بعدم قبول الدعوى المدنية من البنك التجاري الدولي، لعدم تعرضها للضرر، والقانون يتيح رفع الدعوى المدنية للتعرض للضرر المباشر، والبنك مشارك فقط بشركة تراي أوشن التي تعرضت للضرر المباشر.

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وأكد سرور، أنه لا داعي لرفع سرية حسابات المتهمين طبقًا للقانون، موضحًا أن اللجنة الأولى التي شكلت لإعداد تقرير عن القضية لم تخلف اليمين أمام هيئة المحكمة، وبالتالي فهي غير صالحة طبقًا للقانون، كما أن اللجنة الثانية اشترك بها عضو أيد رأي مخالف ضد شركة تراي أوشن بالتحقيقات وبالتلويح فتلك اللجان لا يعتد بها.

وطالب بانتداب لجنة جديدة لإعداد تقرير جديد ووافي عن القضية محل التقاضي، كما طالب بإخلاء سبيل المتهم الأول مقارنةً بإخلاء سبيل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في قضية قتل المتظاهرين.

وأكد: أن قاضي محاكمة "قتل المتظاهرين"، أخلى سبيل الرئيس الأسبق لتجاوزه مدة الحبس الاحتياطي، وإعمالًا بالمادة رقم 143 من قانون الإجراءات الجنائية.

من جانبها قدمت النيابة العامة طلب بكشف سرية حسابات المتهمين.

كانت قد قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس برئاسة المستشار أسامة جامع، وعضوية المستشارين وجيه شقوير، ومجدو عبد المجيد، ومدحت خاطر، وأمانة سر سعيد عبد الستار، التنحي عن نظر محاكمة المتهمين باختلاس مليار دولار، في القضية المعروفة إعلاميا بـ"فساد المليار دولار"، وأمرت بإحالتها لمحكمة إستئناف القاهرة لتحديد دائرة أخرة لنظرها.