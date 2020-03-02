مصر | الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": الأحكام ليست نهائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الدفاع بـ"أنصار بيت المقدس": الأحكام ليست نهائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح المحامي خالد المصري، عضو هيئة الدفاع عن المتهمين بقضية "أنصار بيت المقدس"، بأن جميع الأحكام الصادرة اليوم الاثنين، في القضية ليست نهائية.

وقال المحافي في تصريح إلى "الخليج 365": إن لكل متهم الحق بالطعن على الحكم الصادر ضده أمام محكمة النقض خلال 60 يوما من تاريخ صدور الحكم.

وكانت قد أصدرت اليوم الاثنين دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع المحاكم بطرة حكمها في قضية "تنظيم أنصار بيت المقدس" والمتهمين فيها بارتكاب 54 عملية إرهابية، ما بين تفجيرات لأماكن حيوية، واغتيالات لضباط ومجندين من خيرة شباب الوطن قدموا أرواحهم فداءا للواجب، وتخريب منشآت الدولة، وإحراز الأسلحة الآلية والذخائر والمتفجرات، والتخابر مع حركة حماس.

Advertisements

وعاقبت 37 متهما بالإعدام شنقا وقضت بانقضاء الدعوى الجنائية لـ22 متهما لوفاتهم وعاقبت 61 متهما بالسجن المؤبد وعاقبت 15 متهمًا بالسجن المشدد 15 عاما كما عاقبت 21 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات وعاقبت 52 آخرين بالسجن المشدد 5 سنوات.

وأمرت بعزل المحكوم عليهم من وظائفهم الحكومية وحرمانهم من التصرف في أموالهم، وألزمت المحكوم عليهم بدفع مبلغ 150 مليون جنيه متضامنين مع بعضهم لصالح وزارة الداخلية.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.