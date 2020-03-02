مصر | "الفتوى والتشريع": لا يحق لـ"المؤقتين" الاحتفاظ بمكافآتهم عند التعيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الفتوى والتشريع": لا يحق لـ"المؤقتين" الاحتفاظ بمكافآتهم عند التعيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، برئاسة المستشار يسري الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، إلى عدم أحقية العاملين بالجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، المعينين على درجات دائمة قبل تاريخ نشر حكم المحكمة الدستورية العليا، في الاحتفاظ بالمكافأة الشاملة التي كانوا يتقاضونها في أثناء عملهم بصفة مؤقتة قبل تعيينهم على درجات دائمة.

وأكدت الفتوى، أن المُشرع وضع أصلا عامًّا بموجب المادة (25) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة، وهو استحقاق العامل عند التعيين في الوظيفة بداية الأجر المقرر لدرجتها، وأنه استثناء من هذا الأصل.