مصر | إحال الطعن على وقف فتح باب الترشيح لعضوية "المحامين" إلى المفوضين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إحال الطعن على وقف فتح باب الترشيح لعضوية "المحامين" إلى المفوضين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أحالت الدائرة الأولى (فحص)، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار مصطفى أبو حسين، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الاثنين، الطعن على الدعوى رقم 23653 لسنة 74 قضائية، بشأن وقف فتح باب الترشيح لعضوية مجلس النقابة العامة للمحامين، لهيئة المفوضين لإعداد لتقرير اللازم.

وأقام الطعن المحامي أحمد عباس حلمي، واختصم سامح عاشور، نقيب المحامين، بصفته.

وذكر الطاعن في دعواه، أن هناك خطأ ومخالفة في تطبيق المادة لـ١٣١ من قانون المحاماة، وأن النقابة تسمح فقط بترشح محامي محاكم الاستئناف ومحاميّ الإدارات القانونية فقط من دون أي صفات أخرى.

وتابع الطاعن أن هناك تناقض بين المادة 131 والمادة 135 من قانون المحاماة، والتي يشيبهما الغموض حول طريقة الانتخابات وتشكيل مجلس النقابة.

