مصر | إلغاء مجازاة أستاذ جامعي حصلت أبحاثه على تقدير ضعيف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إلغاء مجازاة أستاذ جامعي حصلت أبحاثه على تقدير ضعيف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، اليوم الاثنين، قرار رئيس جامعة عين شمس، والمتضمن مجازاة أستاذا مساعدا بإحدى الكليات بعقوبة التنبيه، لقصور التحقيقات التي جرت معه بعد وقوع خلاف بينه وبين اللجنة العلمية وحصوله علي تقدير ضعيف، ما أوقف ترقيته.

وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داوود، نائب رئيس مجلس الدولة، وسكرتارية محمد حسن.

وذكر الطعن، أنه رغبًة من الأستاذ الجامعي في الترقية لوظيفة أستاذ، قدم 6 أبحاث للجنة العلمية للمحاسبة، والتي أوصت بعدم جدارته للترقية لوظيفة أستاذ، على أساس أن جميع الأبحاث التي قدمها حصلت على تقدير مقبول.

Advertisements

وأضاف أنه يشترط للترقية حصول بحثين منهما على الأقل على درجة جيد، وقدم مقرر اللجنة شكوى ضده إلى رئيس جامعة عين شمس، ذكر فيها أنه تعدى عليه بالقول، وتم التحقيق معه وأوصي بمجازاته بعقوبة التنبيه. وثبت لدى المحكمة أن التحقيق مع الطاعن لم يستوف شرائطه القانونية، إذ أنه اعتمد فقط في إدانته على الشكوى المقدمة ضده بدون أن يستدعي الشاكي لسماع أقواله، ومواجهته بدفاع الطاعن الذي ورد في التحقيقات، حتى تكتمل أركان المخالفة وتصلح سببا لمجازاة الطاعن بالقرار المطعون فيه.

ولما كان التحقيق قد جاء قاصرا على هذا النحو، وبصورة لا تطمئن معها المحكمة إلى ثبوت ارتكاب الطاعن للمخالفة المشار إليها على وجه اليقين، فيصبح قرار مجازاته غير صحيح.