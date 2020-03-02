أخبار مصر | وزيرة التضامن تتفقد محطة تجميع الألبان في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة التضامن تتفقد محطة تجميع الألبان في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم الاثنين، مشروع محطة تجميع الألبان بالجمعية الزراعية بقرية إبشنا مركز بني سويف، رفقة الدكتور محمد غنيم، محافظ بني سويف، ومسئولي هيئة كير مصر.

وقالت الوزيرة: إن المحطة هي نتاج تعاون وتعاقد بين هيئة كير نصر والجمعية في عام 2014، بهدف التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، عن طريق إنشاء محطة لتجميع الألبان وتحسين المستوى الاقتصادي والاجتماعي لعدد 500 مزارع بمنطقة إبشنا من خلال إنشاء محطة تجميع للألبان وتحسين جودة وكميات الألبان وإيجاد قنوات تسويق جديدة في داخل وخارج محافظة بني سويف.

وأضافت أن المشروع يوفر رعاية بيطرية شاملة التحصينات لرؤوس البقر الحلاب ويوفر أعلافا بخصومات للفلاح، ولقاحات صناعية لزيادة الثروة الحيوانية وتدريبات على طرق الحلب السليمة ورعاية الأبقار وأحدث طرق التغذية، ويصل إنتاجه إلى 7 أطنان يوميًا من اللبن العالي الجودة، ويتم توريده لعدد من المصانع.

Advertisements

ولفتت إلى أن الوزارة تفكر في طريقها نحو التمكين الاقتصادي لمستفيديها في الاستفادة من خبرة كير مصر في هذه المحطة في إنشاء محطات أخرى في محافظات أخرى، خصوصا للمستفيدين من برنامج تكافل وكرامة أو من أوشكوا على الخروج من البرنامج.

مشروع محطة الألبان، يهدف لرفع وعي صغار المزارعين وتقديم حلول لمشاكل الألبان وحفظها وبدء مشروع تنموي صغير ورفع قدرات الجمعية في إدارة مشاريع تنموية، بوضع أهداف وخطط تنموية مصحوبة بأنشطة وجدول زمني.