أخبار مصر | الوفد: مصر تتعامل بجدية مع "كورونا".. والسياحة لم تتأثر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: مصر تتعامل بجدية مع "كورونا".. والسياحة لم تتأثر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت أمل رمزي، رئيسة لجنة السياحة بحزب الوفد، أن مصر تتعامل بشفافية كاملة فيما يتعلق بوجود حالات إصابة واشتباه بفيروس كورونا.

وقالت في بيان، اليوم الاثنين: إن وزارة الصحة أعلنت مساء أمس الأحد، اكتشاف ثاني حالة إصابة بالمرض لمواطن أجنبي، ما يؤكد قدرة وفاعلية الخطة الوقائية التي وضعتها وزارة الصحة المصرية في التعامل مع الفيروس.

وأشارت إلى أن اكتشاف هاتين الحالتين، يؤكد قدرة النظام الصحي المصري على رصد أي حالة مصابة، واتخاذ الإجراءات الاحترازية كافة منعًا لانتشاره.

Advertisements

وأوضحت أن مصر من أقل الدول في معدلات الإصابة بالفيروس، حيث سجلت حالتين فقط لأجانب وليس لمصريين ما يعني أنه لا يوجد أي مصري مصاب بالمرض أو يعاني من أعراضه، وذلك نتيجة لتطبيق إجراءات وقائية مشددة حرصًا على حياة المواطنين.

وتابعت أنه "رغم تأثر حركة السياحة في الكثير من الدول إلا أن حركة السياحة في مصر لم تتأثر بانتشار فيروس كورونا المستجد وذلك نتيجة لتطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة في جميع المطارات المصرية للوافدين وخاصة من الدول التي سجلت حالات إصابة بالفيروس".

وشددت على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه الحكومة بضرورة اتخاذ كل ما يلزم لمنع دخول المرض إلى مصر، والتنسيق الكامل والمستمر بين جميع الجهات في الدولة لتحقيق ذلك ورفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المنشآت الصحية، وأقسام الحجر الصحي بجميع منافذ الدخول الجوية، والبحرية، والبرية.