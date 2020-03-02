أخبار مصر | 'حريات الصحفيين': أحد الزملاء تعرض لواقعة سب من منتحل صفة.. ونقدم كامل الدعم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'حريات الصحفيين': أحد الزملاء تعرض لواقعة سب من منتحل صفة.. ونقدم كامل الدعم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر السكرتير العام المساعد لنقابة الصحفيين، ورئيس لجنة الحريات، إن الزميل الصحفي وجدي صابر عضو الجمعية العمومية للنقابة، تعرض لواقعة سب وصلت للخوض في الأعراض من أحد "منتحلي صفة صحفي وإعلامي" في محافظة الدقهلية، وهو المدعو رمضان حبيب، الذي يدعي أنه مدعوم من أحد الأحزاب السياسية الجديدة.

وأضاف في بيان صادر عن اللجنة، اليوم، أن لجنة الحريات بالنقابة تؤكد كامل دعمها ومساندتها للزميل وجدي صابر؛ فأحد أهم أدوار نقابة الصحفيين هو الحفاظ على كرامة العاملين بالمهنة.

وأكد "بدر" أنه بعد التشاور، سيتقدم الزميل وجدي صابر ببلاغ للنيابة غدًا الثلاثاء، وسيدعم بلاغه بفيديو يكشف جريمة الخوض في الأعراض التي تعرض لها، وسيتابع المستشار القانوني للنقابة كل التفاصيل الخاصة بالواقعة، حتى يحصل الزميل على حقه كاملًا.